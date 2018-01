Il Doomsday che vedremo in Krypton sarà più fedele ai fumetti

I fan del supereroe kryptoniano non hanno particolarmente amato la resa in CGI diin Batman v Superman: Dawn of Justice . Quale sarà invece il lavoro che la produzione della serie tvsvolgerà sulla creatura aliena?

L’estate scorsa, durante il Comic-Con di San Diego, vi abbiamo informato delle novità riguardanti alcuni dei villain che faranno capolino nello show televisivo dedicato al pianeta di Kal-El. Dopo essere apparso nell’ottava stagione di Smallville, Doomsday, assieme a Brainiac, tornerà dunque sul piccolo schermo, questa volta però per tormentare le vite dei kryptoniani e in particolare della famiglia El. Il chairman della DC Films, Geoff Johns, in un’intervista con la Television Critics Association ha spiegato come il telefilm sia slegato da qualunque altro progetto televisivo o cinematografico attualmente in corso in casa DC e questa precisa scelta permetterà alla produzione di scrivere le storie che essi intendono raccontare in piena libertà creativa:

“Realizzeremo la nostra personale visione di Doomsday, scollegata da qualunque altra cosa, e questo ci permetterà di esplorare il villain in forme che non sono state ancora delineate. Sarà abbastanza fedele ai fumetti”.

Non ci resta che seguire la serie tv trasmessa sul canale Syfy dal 21 marzo 2018.

Ambientato due generazioni prima della distruzione del pianeta natale di Superman, Krypton seguirà le vicende di Seg-El (Cameron Cuffe), il nonno del leggendario Uomo d’Acciaio, la cui Casa di El è stata ostracizzata e disonorata. Mentre la leadership di Krypton è in una situazione di caos, Seg-El incontra un viaggiatore del tempo terrestre di nome Adam Strange (Shaun Sipos) che lo avvertirà di un pericolo che incombe sul suo amato pianeta e del poco tempo per salvarlo dal disordine. Nella lotta per redimere l’onore della sua famiglia e per proteggere i suoi affetti, Seg dovrà affrontare un conflitto che segnerà la vita o la morte: salvare il suo pianeta natale o lasciare che venga distrutto al fine di ristabilire il destino del suo futuro nipote.