Il finale di Game of Thrones? Sarà "brillante", secondo una star

Il nuovo comandante dei Guardiani della Notte è apparso poco nella settima stagione di Game of Thrones , ma nonostante ciò l’attore che lo interpreta,, ha avuto modo di parlare della prossima stagione di

Parlando con alcuni giornalisti, Dolorous Edd ha discusso dell’ottava stagione che è definita “brillante” dallo stesso, sia per il suo personaggio che in generale per tutto il mondo della serie tv basata sui romanzi di George R.R. Martin. Secondo l’attore, gli utenti avranno modo di vedere “cose mai viste in televisione”, ma ovviamente non ha parlato di cosa.

Sarà senza dubbio interessante capire quali saranno le sorti dei Guardiani della Notte, ora che Eastwatch è ormai in procinto di essere attaccata dall’Esercito degli Estranei, come abbiamo avuto modo di vedere nel finale della settima stagione.

L’ottava ed ultima stagione andrà in onda, ovviamente su HBO, nel 2018 o 2019. In Italia invece sarà trasmessa da Sky Atlantic.