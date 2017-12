Il finale di mid-season di Gotham ha privato i fan di un personaggio amatissimo!

Durante "A Dark Knight: Queen Takes Night”, il finale di mid-season ditrasmesso la scorsa notte, un tragico evento ha scosso i fan del serial, i quali hanno dovuto salutare uno dei personaggi più benvoluti e riusciti dello show...

Attenzione possibile Spoiler

Dopo essersi ritirato a Miami, Don Falcone (John Doman), un tempo a capo della malavita di Gotham City, aveva rifiutato l’offerta del capitano della GCPD, Jim Gordon (Ben McKenzie), di tornare in città per detronizzare il Pinguino (Robin Lord Taylor). Al suo posto, tuttavia, la sua unica figlia, Sofia (Crystal Reed), si era invece offerta di aiutare il capitano nell’impresa, costringendo l'ex-boss mafioso a proibirne il coinvolgimento.



Disobbedendo agli ordini del padre, Sofia ha però seguito Jim fino a Gotham e si è ritrovata coinvolta in uno scontro a fuoco fra gli uomini del Pinguino e le Sirene. Proprio questo evento ha successivamente riportato in città Don Carmine Falcone, il quale, tuttavia, è stato freddato da un assalitore sconosciuto in un furgone nero. La sua sfortunata dipartita, secondo quanto dichiarato dalla stessa Reed, scatenerà un’immensa frattura fra i criminali di Gotham e proprio la sua Sofia, a quanto pare, dovrà farci i conti.

Dopo Don Maroni e Fish Mooney, scomparsi rispettivamente al termine della prima e della terza stagione del serial, i fan hanno dunque dovuto salutare un'altra figura chiave all'interno del crimine organizzato di Gotham.

Gotham 4 va in onda su CBS. Avete già visionato il promo del prossimo episodio?