Il full trailer della seconda stagione di Westworld uscirà stasera!

Ormai restano solo poche settimane prima che Westworld ritorni sugli schermi americani, e domanipubblicherà un full trailer per la seconda stagione della serie acclamata da critica e pubblico.

Il remake televisivo del thriller fantascientifico del 1973 di Michael Crichton ha debuttato nell'ottobre 2016 e ha rapidamente conquistato il pubblico con il suo ricco mondo pieno di misteri e personaggi intriganti. Di recente abbiamo appreso che, mentre la stagione 1 è stata definita collettivamente "The Maze" dagli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy, il titolo della seconda stagione è "The Door" - qualunque cosa voglia significare.

Westworld vanta un cast stellare, tra cui Evan Rachael Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright e James Marsden come alcuni degli "Host" del parco - androidi che sono quasi indistinguibili dagli umani, ma che sono stati creati in modo che i ricchi potessero recitare le loro fantasie depravate su di loro. La prima stagione si è conclusa con gli Host che si sono scagliati contro lo staff di Westworld, scatenando il caos nel mondo che è stato creato per loro. La stagione 2 riguarderà gli Host che cercheranno di costruire il proprio mondo dalle ceneri del vecchio - anche se Delos, Inc. probabilmente non abbandonerà Westworld senza combattere.

L'account Twitter ufficiale di Westworld, come potete vedere in calce alla notizia, ha pubblicato un teaser di 15 secondi per il full trailer che arriverà quest'oggi. Tra le brevi clip mostrate ci sono le foto degli agenti della sicurezza di Delos che arrivano via mare e attaccano dai veicoli, e una scena in cui l'Uomo in Nero (Ed Harris) spiega che i creatori di Westworld "volevano un posto nascosto a Dio, un luogo in cui potevano peccare in pace." Ovviamente, Westworld non era il solo luogo che avevano costruito. La stagione 1 di Westworld è stata costruita su una serie di misteri: chi era un Host e chi era umano? Cos'è esattamente il labirinto? Chi è l'uomo in nero? Alcune delle grandi domande hanno ricevuto risposta entro la fine di quella stagione, mentre altre no, e ci saranno sicuramente nuovi misteri e segreti da scoprire nella stagione 2.

Vedremo anche un nuovo tipo di Host - chiamato "Drone Host" - che è in qualche modo collegato al "progetto segreto della corporation che è nascosto in bella vista in questo parco". Delos ha sicuramente un'agenda segreta, e Bernard (Wright) cercherà di arrivare fino in fondo alla questione. La seconda stagione dello show presenterà anche altri flashback, mentre le giovani versioni di Robert Ford (Anthony Hopkins) e William/The Man in Black (Jimmi Simpson) torneranno. Simpson ha detto che, sebbene il grande segreto sull'identità dell'Uomo in Nero sia stato rivelato, la prima stagione ha solo "grattato la superficie" del personaggio.

Sembra proprio che abbiamo appena iniziato a esplorare il mondo di Westworld.