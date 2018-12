Il giro di vite: Freeform ordina una serie basata sul racconto di Henry James

E' Deadline a rendere noto che Freeform ha dato il via libera per una serie basata su Il giro di vite (in originale The Turn of the Screw), il racconto horror scritto da Henry James nel 1898. La serie soprannaturale sarà ambientata ai giorni nostri con Alexandra McNally incaricata di scrivere l'episodio pilota.

Co-creato dalla McNally e Josh Berman, lo show si presenta come un racconto gotico che segue le vicende di Elena, una tata messicano-statunitense che è stata assunta per badare ai due bambini di un padre vedovo nelle loro casa estiva di Bainbride Island. Sembra un perfetto lavoro da lieto fine, ma la storia prende una piega sinistra quando Elena inizia a vedere fantasmi e perdere il senso della realtà.

Questa la sinossi del racconto di Henry James (via Amazon): "Due bambini orfani vengono affidati alle cure di una giovane governante. Il clima iniziale è di idilliaca serenità, poi nella vicenda iniziano a insinuarsi le misteriose presenze di due servitori, ormai morti, che nella convinzione della governante hanno corrotto i bambini, e altri segnali inquietanti. I servitori sono davvero fantasmi? I bambini sono corrotti o innocenti? L'istitutrice è una visionaria? Molti critici hanno tentato di rispondere a queste domande. In realtà è proprio questa ambiguità il risultato a cui tendeva lo scrittore: fare del mistero lo strumento per costruire il più inquietante dei racconti."

"Il giro di vite è uno dei racconti più terrificanti di tutti i tempi" ha dichiarato Berman. "Eppure i temi sono ancora più attuali di quanto lo fossero un secolo fa". La McNally e Berman serviranno da produttori esecutivi insieme a Chris King (Penny Dreadful)