Il network The CW ha rinnovato sia Supernatural che Riverdale

Pare proprio che i supereroinon saranno i soli a tornare super la stagione televisiva 2018-2019. Dopo aver rinnovatoed i quattro show dell’ Arrowverse , la rete statunitense che confermato anche il ritorno die di, rispettivamente per una terza e una quattordicesima stagione.

Dati gli ottimi ascolti registrati ogni settimana dai due show, non vi erano molti dubbi circa il ritorno di Riverdale e Supernatural. Quest’ultima in particolare è la più longeva serie di casa The CW, avendo scampato più volte la propria “chiusura” a livello narrativo.



Il network statunitense ha rinnovato anche Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e Dynasty, per un totale di dieci serie che potremo seguire anche il prossimo anno.



Sull’argomento è intervenuto persino Mark Pedowitz, presidente di The CW, che avrebbe dichiarato: “Dato che The CW sta espandendo la propria programmazione per un totale di sei notti, dalla domenica al venerdì, siamo orgogliosi di avere una panchina così nutrita di serie che torneranno per il 2018-2019. Rinnovando queste dieci serie per la prossima stagione, quando il prossimo Maggio decideremo il nostro palinsesto autunnale, avremo a disposizione una formidabile selezione di programmi tra cui scegliere, e altri ancora se ne aggiungeranno in seguito. E sono particolarmente felice di poter continuare a lavorare a lavorare coi cast, i produttori e gli scrittori di incredibile talento che creano le serie cui tanto piacciono ai nostri fan”.

Vi sono però quattro serie The CW dal destino ancora incerto: sia Valor che Life Sentence hanno registrato ascolti alquanto scarsi, di conseguenza del primo non è stata ordinata nemmeno una stagione completa. Il futuro di iZombie è invece a rischio, mentre per The 100 potrebbe essere ancora presto: la nuova stagione dello show, infatti, verrà trasmessa a partire dalla seconda metà del mese corrente. Di conseguenza, The CW ha annunciato che deciderà le sorti di questi quattro serial nel mese di maggio 2018.

Siete soddisfatti del rinnovo di Supernatural e Riverdale e, più in generale, dei dieci show rinnovati da The CW?