Il nuovo casting rivela che lo Spaventapassari girerà presto per le stade di Gotham!

La quarta stagione di Gotham ha visto molti dei suoi personaggi abbracciare il proprio destino per avvicinarsi sempre più alla controparte cartacea. Comparso solo in due episodi dello show, anchepotrebbe seguire l'esempio dei colleghi e diventare ben presto lo...

Interpretato da Charlie Tahan, Crane ha infatti avuto un ruolo di spicco all’interno di questa stagione, ma già al termine del secondo episodio è uscito improvvisamente di scena, lasciando i fan a interrogarsi sull’accaduto. Come suggerito dal portale That Hashtag Show, DC Comics e FOX avrebbero tuttavia aperto un nuovo casting per selezionare l’attore che interpreterà il suo micidiale alter ego - lo Spaventapasseri appunto - anticipando il suo ritorno fra le strade di Gotham.



[JONATHAN CRANE] Maschio, poco più di 20 anni. Caucasico. Dopo aver assunto la tossina chimica sviluppata dal suo defunto padre, Jonathan Crane è stato paralizzato dalla paura, finché non ha imparato a trasmettere agli altri quel terrore. Vestito come uno spaventapasseri, oggi utilizza la sua stessa tossina per terrorizzare Gotham. Bizzarro, terrificante e psicopatico, egli non si identifica più come “Jonathan Crane”, ma preferisce usare il suo vero nome - “Spaventapasseri”. GUEST STAR RICORRENTE, COMPARIRÀ ANCHE NEGLI EPISODI 417 & 418.



Sebbene questa notizia farà felici i molti fan dello show, la descrizione sembra suggerire che Charlie Tahan non potrà più vestire i panni del personaggio, che al contrario, da questo momento in poi, apparirà soltanto come lo Spaventapasseri. Ora che persino Jerome si appresta a rimetter piede fra le strade della città, questa stagione di Gotham si fa sempre più pericolosa, non trovate?