Il nuovo casting rivela che The Flash accoglierà una storica nemica di Green Arrow!

Sembra che Clifford DeVoe/Il Pensatore e sua moglie non saranno gli unici antagonisti che nella seconda metà della stagione corrente cercheranno in tutti i modi di rovinare la vita al nostro velocista preferito. Uno storico nemico di, infatti, sta per unirsi al cast dello show!

Secondo quanto scoperto recentemente dal portale d’informazione That Hashtag Show, The CW avrebbe lanciato un nuovo casting per assegnare la parte di Veronica Dale/Hyrax, una eco-terrorista comparsa in quattro volumi del fumetto Green Arrow. Riportiamo di seguito la descrizione ufficiale del casting.



"[VERONICA DALE] Tra i 20 e 30 anni. Donna, un’ attivista ambientale (quando era ancora sana di mente) divenuta prima una salvatrice di animali e poi una terrorista a capo del cosiddetto Eden Corps, un’organizzazione che propone di riportare il mondo all’epoca pre-industrializzata e a cui non importa se milioni di innocenti vite umane andranno perdute durante il processo. [RUOLO FONDAMENTALE]“



Qualora non abbiate molta familiarità col personaggio, che comunque è stato introdotto nei fumetti DC Comics nel lontano 1995, vi basti sapere che la donna e Oliver Queen (al tempo infiltrato nella sua organizzazione terroristica) ebbero una breve relazione romantica che complicò la riuscita del suo piano. La donna, in seguito, lasciò Oliver alle prese con una bomba che sarebbe dovuta precipitare su Metropolis, ma che l’arciere fece invece esplodere in volo, sacrificando la propria vita.



Considerando che il personaggio comparve in quattro numeri soltanto, è impossibile prevedere quale ruolo possa giocare all’interno del serial. La descrizione del casting, tuttavia, suggerisce che la donna avrà un importanza significante nel mondo del velocista scarlatto.



The Flash tornerà sul network The Flash il 16 gennaio.