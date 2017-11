Il nuovo episodio di Arrow ha introdotto un importante cambio di status quo!

Trasmesso soltanto ieri notte sulla rete statunitense, l’ultimo episodio diinclude una serie di cambiamenti importanti per i suoi protagonisti. Uno in particolare influenzerà non solo il, ma l’intero, soprattutto durante l’imminente crossover!

Attenzione possibile Spoiler

Qualora abbiate visto i vari trailer di “Crisis on Earth-X”, probabilmente avrete già capito di cosa parliamo. Dopo essere stato costretto ad affidare il proprio arco all’amico John Diggle (David Ramsey), Oliver Queen (Stephen Amell) ha infine indossato di nuovo il suo cappuccio per risolvere una crisi che il “nuovo” Team Arrow non poteva gestire.



Nella puntata di ieri notte, infatti, Diggle ha scoperto che il siero assunto nelle ultime settimane per sopprimere il tremore della sua mano destra ha peggiorato le sue condizioni, di conseguenza è stato costretto a ritirarsi almeno momentaneamente dalla lotta al crimine. Oliver ha dunque indossato il suo vecchio costume ad una condizione: sarà Green Arrow solo finché l’amico non si sarà ripreso del tutto.



Questa importante decisione spiega finalmente perché nel crossover previsto per la prossima settimana non avremo John Diggle sotto il cappuccio di Green Arrow, bensì Oliver Queen.



L’eventuale ritorno di John come Green Arrow, tuttavia, potrebbe condurre la serie verso la Star City del 2046 che abbiamo “visitato” durante la prima stagione di Legends of Tomorrow: un futuro distopico in cui l’intero Team Arrow, ad eccezione di Oliver stesso, è stato ucciso dal folle Grant Wilson/Deathstroke.



Sebbene non ci sia mai stato svelato in quale modo sia deceduto John Diggle nel suddetto futuro distopico, né se questi fosse o meno Green Arrow al momento della morte, l'episodio lasciava intendere come Oliver Queen fosse lontano dalla lotta al crimine. Una teoria avvalorata anche dal forte rancore che il figlio di Diggle nutriva appunto nel nostro Oliver, accusato di non aver mosso un dito mentre l’intera squadra veniva ammazzata.



Ma è possibile che questa stagione di Arrow stia procedendo proprio in quella terribile direzione?