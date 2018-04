Il nuovo libro di Game of Thrones non arriverà nel 2018: al suo posto Fire and Blood

Il popolare scrittore George R.R. Martin, autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da cui è tratta la serie tv Game of Thrones, ha annunciato che The Winds of Winter non uscirà entro il 2018 come era inizialmente previsto.

Sono passati sette lunghi anni dall'uscita dell'ultimo episodio della saga, A Dance with Dragons, ma a quanto pare dovremo aspettare ancora un po' per poter mettere le mani sull'atteso volume. Martin ha affidato ad un post sul suo blog il compito di dare la triste notizia, e le parole usate non lasciano spazio all'immaginazione:

"No, l'inverno non sta arrivando...almeno non nel 2018"

Per sopperire alla sua mancanza è stato annunciato un altro libro, Fire and Blood, che andrà ad indagare sulla storia di Westeros passando per le vicende capitate ai vari membri della famiglia Targaryen. La sua uscita è prevista per il 20 novembre.

Per quanto riguarda The Winds of Winter, dopo non aver rispettato le scadenze promesse (un'abitudine per lo scrittore) Martin tornerà a lavorare sul romanzo, ma al momento non è in grado di dare una data d'uscita certa.

Sul versante della serie TV invece, i lavori sull'ottava stagione sembrano procedere molto bene: lo testimonierebbe la battaglia che ha richiesto ben 55 notti per essere filmata, un vero e proprio record.