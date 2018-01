Il nuovo poster di Supergirl ci mostra l'uniforme della Legione dei Super-Eroi!

ha rilasciato nelle ultime ore un nuovo poster di Supergirl che immortala uno dei membri della cosiddettacon indosso il suo nuovo costume da battaglia. Non a caso, il prossimo episodio della serie costringerà questo gruppo di eroi provenienti dal futuro a scendere in campo...

Visionabile in calce all’articolo, il poster ci mostra l’uniforme di Mon-El (Chris Wood), ex-fidanzato della stessa Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) e fondatore della Legione dei Super-Eroi. Sebbene il costume fosse già stato intravisto nel più recente trailer dello show e addirittura sul profilo Instagram della star David Harewood (che nello show interpreta J'onn J'onzz/Martian Manhunter), questa è la prima immagine ufficiale in cui possiamo ammirarlo per intero.

Nel poster, Wood indossa dei jeans ed un’uniforme in pelle con svariati dettagli che ricordano vagamente i costumi di Superman e Supergirl, incluso un pentagono vuoto posta nella zona del petto, che in questo caso sostituisce lo stemma della Casata degli El. Nei fumetti DC Comics, Lar Gand (noto ai più anche come Mon-El) era invece conosciuto come Valor. Introdotto durante gli eventi di Eclipso, il personaggio aveva una forza paragonabile a quella di Superman, ma conservava vaghe memorie del proprio passato. I due dettagli metallici presenti sul petto di Chris Wood ricordano proprio le forcine usate da Valor sulla propria tunica nei fumetti: possibile che questo sia un indizio sul nome da supereroe scelto dal principe del pianeta Daxam?



Nello show, il personaggio è finito in un wormhole che l’ha catapultato in un futuro lontanissimo, dove ha trascorso sette anni e, ispirato dalle gesta dell’amata Supergirl, ha riunito un gruppo di valorosi eroi per difendere la pace sulla Terra e nello spazio. Avendo rinunciato all’idea di rivedere un giorno la fidanzata, il ragazzo è stato però costretto ad andare avanti con la propria vita e ha persino trovato moglie... Ora che lui e Saturn Girl sono tornati nel passato, questa scoperta ha spezzato il cuore alla nostra Supergirl, che nello scorso episodio è stata addirittura sconfitta dal nuovo nemico: Reign. Ora che anche la Ragazza d’Acciaia è stata infine spezzata, toccherà proprio a Mon-El e alla sua Legione dei Super-Eroi proteggere National City.



Supergirl torna lunedì prossimo con l’episodio intitolato appunto “Legion of Super-Heroes”.