Il nuovo poster di The Flash vede per protagonisti Barry Allen e la sua prossima alleata!

A volte occorre un criminale per fermarne un altro, o almeno è quello che pensano, a quanto pare, i protagonisti di The Flash. Il nuovo poster rilasciato dal network The CW conferma invero un’alleanza alquanto improbabile e delicata. Tutti i dettagli dopo il salto!

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine promozionale vede per protagonisti il supereroe The Flash/Barry Allen (Grant Gustin) e la criminale Amunet Black (la guest star Katee Sackhoff), che come già sappiamo tenteranno di unire le forze contro il principale nemico della stagione in corso: il geniale Clifford DeVoe aka Il Pensatore (Neil Sandilands).



Poiché Amunet è immune ai poteri di DeVoe, martedì prossimo, durante l’episodio intitolato "Harry and the Harrisons”, la donna non sarà un’avversaria del Team Flash, ma al contrario si rivelerà una preziosa alleata. Naturalmente questa non sarà la prima scelta di Barry e gli altri, ma le recenti tragedie (mancate e non) spingeranno il team a non voler più rischiare le vite dei loro cari.



La repentina alleanza con Amunet, inoltre, potrebbe rappresentare invero l’ultima chance per fermare il piano di DeVoe. Come scoperto nel corso dell’ultimo episodio, il criminale intende utilizzare la propria intelligenza e una combinazione di satelliti e computer per azzerare l’intelligenza collettiva e regnare sull’intero pianeta. Sebbene Marlize (Kim Englebrecht) abbia intrappolato il marito in una dimensione tascabile, DeVoe rappresenta ancora una grave minaccia e non impiegherà molto a liberarsi.

"IL TEAM CHIEDE AIUTO AD AMUNET BLACK - Ora che il dispositivo di DeVoe è quasi completo, The Flash (Grant Gustin) ed il suo team, allo scopo di disattivarlo, deve fidarsi di un alleato alquanto improbabile: Amunet Black (la guest star Kattee Sackhoff). Nel frattempo, Harry (Tom Cavanagh) tocca il mondo quando viene il ‘Consiglio dei Wells’ lo caccia, ma poi Cisco (Carlos Valdes) lo presenta al ‘Consiglio degli Harrison’. Kevin Mock ha diretto l’episodio scritto da Judalina Neira & Lauren Certo."



The Flash torna ogni martedì su The CW.