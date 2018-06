Il nuovo promo della terza stagione di Preacher ci mostra un gradito ritorno!

Diffuso in rete nelle ultime ore, il nuovo trailer di Preacher anticipa alcuni eventi cui assisteremo all’inizio della terza stagione. Come immaginato dai fan, un certo personaggio potrebbe presto tornare dal regno dei morti...

Dal momento che i precedenti promo avevano già mostrato Ruth Negga vestire nuovamente i panni di Tulip O’Hare, i fan erano assolutamente certi di poter rivedere, nel corso della prossima stagione, il personaggio deceduto nello scorso season finale. Intitolato “She is Risen”, il nuovo trailer ci mostra addirittura il momento in cui la donna riaprirà i propri occhi.

La terza stagione di Preacher sarà una sorta di ritorno a casa per Jesse Custer (Dominic Cooper) che, allo scopo di salvare Tulip, sarà costretto a tornare ad Angelville. È in quel luogo che si imbatterà nuovamente in T.C. (Colin Cunningham) e Jody (Jeremy Childs), che negli episodi a venire fungeranno sia da avversari che da alleati. È stato inoltre annunciato che Sam Catlin, showrunner del Preacher, introdurrà anche il personaggio di Allfather D'Aronique (Jonny Coyne).

A giudicare dai promo, la terza stagione di Preacher sembrerebbe intenzionata a sconvolgere lo status quo di tutti i personaggi e ad introdurne di nuovi. Sviluppata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin per la rete statunitense AMC, la terza stagione di Preacher tornerà il prossimo 24 giugno su Amazon Prime Video.