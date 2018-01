Il nuovo promo di Riverdale evidenzia la crescente rivalità fra Archie ed Hiram Lodge

Sebbene il pericoloso killer di Riverdale sia stato apparentemente fermato, gli abitanti della cittadina non riescono ancora a chiudere occhio, ed il nuovo trailer pubblicato darivela che nei prossimi due episodi assisteremo ad uno scontro traed

A causa dei problemi recentemente avvenuti in città, la Southside High School è stata del tutto chiusa, costringendo i giovani Serpents a trasferirsi alla Riverdale High. Proprio questo episodio, a giudicare dal trailer, è destinato ad inasprire i conflitti fra North e South Side evidenziati sin dall’inizio della stagione corrente.



Ma proprio quando il conflitto fra le due fazioni sembrerà traboccare, la rivalità fra Archie ed il padre della sua fidanzata, Hiram Lodge, raggiungerà il punto critico. Che si tratti di una corsa, di un incontro di wrestling o comunque di un confronto verbale, il padre di Veronica non è abituato a perdere, ma cosa potrebbe guadagnare un uomo tanto potente nel mettersi contro il giovane Andrews?



Nel trailer visionabile in chiosa all’articolo, poi, Alice Cooper ammetterà alla figlia Betty di voler incontrare e conoscere il figlio che diede in adozione ai tempi dei liceo, confermando ancora una volta l’imminente arrivo di Chic Cooper. Ma dov’è stato finora questo personaggio e quali conseguenze avrà la sua comparsa sul matrimonio dei Cooper? Proprio Hal, molti anni prima, aveva infatti convinto Alice a sbarazzarsi dal bambino...



Riverdale tornerà il 17 gennaio con l’episodio intitolato “Chapter Twenty-Three: The Blackboard Jungle”.