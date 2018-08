Il nuovo promo di The Gifted 2 vi chiede di scegliere tra le due fazioni

Scegli tra una delle due fazioni. In sostanza, è questo quello che vi suggerisce il nuovo spot promozionale della seconda stagione di The Gifted, serial ispirato ai fumetti della Marvel di ritorno a settembre. Potete trovarlo dopo il salto.

Il primo episodio arriverà il 25 settembre su FOX e sarà intitolato eMergence. La seconda stagione avrà luogo dopo gli eventi catastrofici della precedente, che hanno visto l'esplosione dell'Atlanta Station e la divisione tra i membri della Mutant Underground, tra cui personaggi come Polaris prendere le parti dell'Hellfire Club.

Skyler Samuels, attrice che ha dato il volto ad Esme Frost, cosi come alle sorelle gemelle Phoebe & Sophie, tornerà nella seconda stagione in un ruolo ricorrente. Verrà anche esplorato maggiormente il rapporto tra Polaris e Andy Strucker crescere esponenzialmente, con la prima in una sorta di ruolo da 'mentore' per il ragazzo. Secondo il creatore e sceneggiatore Matt Nix, i nuovi episodi di The Gifted esploreranno un lato diverso dei giovani mutanti, costretti a fare i conti con ideologie estreme, una società corrotta ed un grande conflitto imminente. Tra le new entry della seconda stagione ci sarà anche Grace Byers (Empire) nei panni di Reeva, una mutante le cui corde vocali possono arrivare a vibrare fino a raggiungere picchi ultrasonici.