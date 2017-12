Il nuovo promo di Gotham include un inequivocabile easter egg a tema Joker!

Durante il finale di mid-season trasmesso la scorsa settimana, i desideri dei fan che speravano di rivedere sullo schermo un certo fanfavorite di Gotham sono stati avverati. Nel trailer del prossimo episodio, inoltre, il personaggio è addirittura al centro di un easter egg a tema

Attenzione possibile Spoiler

Riportato in vita durante la terza stagione di Gotham, Jerome Valeska (Cameron Monaghan) è stato al centro di alcuni episodi pregni di azione, in cui è personaggio ha persino tentato di uccidere il giovane Bruce Wayne. In quell’occasione, il criminale è però stato sconfitto proprio dal ragazzo e in seguito è stato rinchiuso nel manicomio di Arkham.



Durante l'episodio della scorsa settimana, tuttavia, anche il Pinguino è finito all’Arkham Asylum e negli ultimi istanti della puntata ha conosciuto il suo nuovo compagno di cella: lo stesso Jerome Valeska. In una scena dello scioccante promo che vi abbiamo riportato solo qualche giorno fa, Jerome si avvicina alla telecamera e lascia sul tavolo un oggetto inequivocabile: la carta del Joker, appunto.



Come già annunciato dalla produzione, i due criminali, nel corso della stagione, uniranno le forze e getteranno nuovamente Gotham nell’assoluto scompiglio. I fan, tuttavia, farebbero meglio a non abituarsi all’idea che Jerome possa rivelarsi il Joker, poiché Bryan Wynbrandt, co-produttore esecutivo di Gotham, nel mese di ottobre avrebbe rivelato che il personaggio è solo un tributo alla leggendaria figura del Joker. Le azioni di Jerome potrebbero però gettare le fondamenta per colui che un giorno diverrà il più iconico antagonista di Batman.



“Naturalmente Jerome è il nostro omaggio. Non è lui il Joker, anche se le sue azioni finiranno per creare il Joker vero e proprio. Direi che più lo vediamo, più costruisce il suo percorso personale. Non direi che somigli sempre più al Joker, ma il personaggio di Jerome sta continuando ad evolversi.”



Quel che è certo, nonostante le parole di Wynbrandt, è che l’easter egg incluso nel promo di Gotham ha inevitabilmente portato i fan del serial a sperare che Jerome somigli il più possibile al Principe Pagliaccio del Crimine.