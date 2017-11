Il nuovo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. 5 ci porta nello spazio

La divisione televisiva deie la ABC hanno diffuso in rete un nuovo trailer esteso dall'attesa quinta stagione di, che debutterà in USA dal 1° dicembre. Potete visionare il trailer all'interno di questa notizia.

In Italia, invece, come vi abbiamo già confermato, debutterà su Fox dal 20 dicembre.

Il cast di questa stagione è composto da Clark Gregg nei panni dell'Agente Phil Coulson, Ming-Na Wen in quelli dell'Agente Melinda May, Chloe Bennet nel ruolo di Daisy Johnson/Quake, Iain De Caestecker nei panni dell'Agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nel ruolo dell'Agente Jemma Simmons, Henry Simmons come Agente Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nel ruolo di Elena “Yo-Yo” Rodriguez/Slingshot.

La serie è stata creata da Joss Whedon, Jed Whedon & Maurissa Tancharoen.