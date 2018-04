Il nuovo trailer di Arrow anticipa l'ora più buia per Oliver Queen AKA Green Arrow!

Subito dopo la messa in onda del nuovo e sconvolgente episodio di Arrow, The CW ha rilasciato in rete il trailer della puntata che potremo visionare la prossima settimana, quando Oliver Queen, per qualche curiosa ragione, dovrà vestire nuovamente il vecchio costume del proprio alter-ego!

Non molto tempo fa, Stephen Amell ha rivelato che durante la settima stagione non ha partecipato (ancora) ad alcun flashback, di conseguenza la scena in cui indosserà il costume utilizzato nella prima stagione di Arrow potrebbe essere ambientata nel presente. C’è solo un elemento che proprio non torna: la descrizione del prossimo episodio, che vi proponiamo di seguito.



“Nel momento più oscuro, Oliver (Stephen Amell) si domanda se abbia fallito in tutto - come padre, come sindaco e come eroe. Mentre la sua frustrazione cresce, Oliver aggredisce verbalmente Felicity (Emily Bett Rickards) e William (la guest star Jack Moore). La sorprendente visita di un vecchio amico fa riflettere Oliver sulla sua prossima mossa.”



Curiosi di sapere l’identità di questo ‘vecchio amico’? Ve lo diciamo noi: Tommy Merlyn, interpretato dall’attore Colin Donnell. Il personaggio è stato un fan-favorite per tutta la prima stagione, prima di morire tragicamente nel season finale. Comparso successivamente in vari flashback, l’attore è tornato sul set quest’anno, quando la produzione l’ha incaricato di interpretare una versione distorta di Tommy e proveniente dalla terrificante Terra-X.



Tommy non sarà l’unica “reliquia” dei tempi passati ad essere ripescata durante la fase finale della stagione stagione corrente: il criminale Ricardo Diaz ha assunto il controllo del commercio di Vertigo e si prepara infatti a reintrodurre la tremenda droga (più volte debellata nelle prime due stagioni dello show) per le strade di Star City.



Di conseguenza, Tommy potrebbe essere soltanto un’allucinazione provocata dalla sostanza, ma alcuni commenti di Stephen Amell lascerebbero pensare l’esatto opposto. Scritto da Speed Weed & Emilio Ortega Aldrich, l’episodio è stato diretto da Ben Bray.



Arrow torna ogni giovedì sul network statunitense The CW.