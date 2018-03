Il nuovo trailer di Arrow anticipa un'impensabile faida tra due storici protagonisti!

La rete statunitenseha rilasciato un breve promo per "”, ossia l’episodio didella prossima settimana in cui, a giudicare dalle prime immagini, assisteremo ad una rissa furibonda tra due protagonisti dello show che mai e poi mai pensavamo di vedere l’uno contro l’altro.

Sebbene il filmato sia piuttosto vago, è abbastanza chiaro che Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e John Diggle/Spartan (David Ramsey) stiano per discutere su chi dovrà indossare - da questo momento il poi - il cappuccio dell’arciere di smeraldo. È impossibile stabilire le conseguenze di questa ennesima faida interna al Team Arrow, ma dal momento che questo ha già abbastanza grattacapi con la minaccia rappresentata da Ricardo Diaz (Kirk Acevedo), la precedente scissione del team e la recente partenza di Thea Queen (Willa Holland), sarà interessante scoprire le conseguenze dalla lite fra Oliver e Diggle.



La faida fra i due vigilanti potrebbe invero avere degli effetti molti importanti sul futuro dello show. Secondo il produttore esecutivo, Marc Guggenheim, la sesta stagione starebbe rimuovendo tutte le strutture di supporto di cui Oliver ha sempre goduto, inclusi i suoi collaboratori più fidati: “Una delle sfide che ci siamo prefissati nella sesta stagione riguarda la fine del viaggio emotivo di Oliver, avvenuto al termine della stagione 5. Il suo passato è finalmente un capitolo chiuso, e oggi è un essere umano emotivamente più completo. Quindi la sfida nella sesta stagione […] sta nel continuare a rendere difficile la vita di Oliver. Nelle quinta stagione l’abbiamo visto costruire la propria squadra e la sua intera struttura di supporto, si è riavvicinato a Felicity e ha coinvolto il suo stesso figlio nella propria vita. Nella sesta stagione state osservando - e continuerete a farlo - il lento decadimento di tutte queste strutture“.

Di seguito vi proponiamo la sinossi dell’episodio "Brothers in Arms”, opportunamente tradotta in italiano.



“OLIVER COMPIE UNA MOSSA AUDACE CHE POTREBBE COSTARGLI TUTTO - Oliver (Stephen Amell) e Diggle (David Ramsey) affrontato la loro sfida più grande. Curtis (Echo Kellum) è deluso nello scoprire che il suo nuovo fidanzato è fermamente contrario ai vigilanti. Mark Bunting ha diretto l’episodio scritto da Sarah Tarkoff & Jeane Wong.”



Arrow torna sul network The CW ogni giovedì sera.