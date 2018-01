Il nuovo trailer di Black Lightning ci presenta una famiglia davvero combattiva!

ha rilasciato un altro trailer per Black Lightning per mostrarci, questa volta, non solo l'eroe omonimo ma anche le sue due figlie. Diversamente dalle serie dell’, che mettono insieme un certo numero di personaggi slegati fra loro, Black Lightning ruota infatti attorno alla famiglia e alla comunità in cui vivono i protagonisti.

Come detto più volte su queste pagine, Jefferson Pierce (Cress Williams), nove anni prima dell’inizio della serie, è stato un vigilante dedito alla lotta al crimine. Non è ancora chiaro a cosa sia dovuto il suo totale ritiro, ma ad un certo punto della sua vita ha appeso improvvisamente al chiodo il costume di Black Lightning e ha creduto che i suoi giorni da supereroe fossero ormai finiti.



Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo trailer rilasciato dal network statunitense rivela che anche le sue due figlie, Anissa (Nafessa Williams) e Jennifer (China Anne McClain), saranno dotate di superpoteri in qualche modo legati all’elettricità. Tutta la famiglia Pierce, invero, è composta da individui alquanto combattivi, come dimostrato dalle curiose scene d’azione proposte dal filmato.



Nei fumetti DC Comics, del resto, Anissa e Jennifer, prima dell’avvento di Flashpoint e delle sue rivoluzionarie conseguenze editoriali, erano conosciute come Thunder e Lightning, e militavano rispettivamente tra le fila degli Outsiders e della Justice Society of America.

Black Lightning è atteso sulla rete statunitense The CW a partire dal prossimo 16 gennaio. In Italia, invece, la serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, che ogni martedì proporrà un nuovo episodio ai suoi abbonati. Avete già letto la recente sinossi della season premiere?