Il nuovo trailer esteso di Supergirl anticipa una situazione disperata e senza precedenti!

Mentre nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare il look e le uniformi dei tre membri della Legione dei Super-Eroi coinvolti nella stagione corrente di, il nuovo trailer esteso rilasciato da The CW ci permette di ammirarli in azione per le strade di National City.

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Visionabile in chiosa all’articolo, il lungo trailer diffuso ieri notte ci offre un breve riepilogo degli eventi accaduti nel recente finale di mid-season, quando la potente Reign ha sfidato Supergirl e l’ha brutalmente sconfitta. Nonostante l’aiuto di Brainiac 5, Kara Danvers (Melissa Benoist) è ancora in coma presso il D.E.O. e non riesce a liberarsi dalla prigione mentale in cui è sprofondata.



Il D.E.O., tuttavia, non può permettersi di attendere il risveglio della Ragazza d’Acciaio, in quanto Reign sta seminando panico e distruzione per tutta National City. Toccherà dunque ai tre componenti della cosiddetta Legione dei Super-Eroi scendere in campo e affrontare la pericolosa criminale kryptoniana. Guidati da Mon-El (Chris Wood), Saturn Girl e Brainiac 5 sono infatti l’ultima speranza rimasta agli abitanti della città.



Il confronto fra le kryptoniane Supergirl e Reign era già stato anticipato da una misteriosa scena andata mostrata durante il season finale della seconda stagione, quando venne rivelato che un terzo individuo era riuscito ad abbandonare Krypton poco prima della totale esplosione del pianeta.



Supergirl tornerà lunedì prossimo sulla rete The CW.