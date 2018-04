Il nuovo trailer di Krypton menziona uno dei più potenti supercriminali dell'Universo DC!

La rete statunitense Syfy ha pubblicato un nuovo trailer per "Civil Wars”, filmato in cui viene menzionata una delle pochissime creature del sempre più vasto Universo DC in grado di uccidere addirittura un campione come l’Uomo d’Acciaio: Doomsday. Lo vedremo mai apparire nello show?

Ora che l’identità segreta del terrorista Black Zero è stata infine rivelata, i fan di Krypton saranno certamente curiosi di vedere cosa succederà nei prossimi episodi. Del resto, il segreto del Generale Zod, interpretato dall’ex-star di Arrow Colin Salmon, rappresenta invero un grande cambiamento per la serie. Segue il commento che lo showrunner Cameron Welsh ha rilasciato ai giornalisti durante una visita al set di Krypton.



“Parte del motivo per cui abbiamo tenuto Zod sotto copertura, evitando di menzionarlo al Comic-Con, è dovuta al fatto che rappresenterà una grande svolta per la stagione. È la svolta di metà stagione che capovolge a 180° l’intera prima stagione. Adam [Strange] arriva su Krypton con un messaggio molto specifico per Seg: la nascita di Superman e la sua stessa esistenza sono minacciate, pertanto dobbiamo fermare Brainiac. Brianiac sta tornando indietro nel tempo per alterare la storia, ma sappiamo tutti che Brainiac sarebbe comunque andato a prelevare Kandor City. Ed è qui che Adam si è sbagliato: è Zod che ha viaggiato nel tempo per cambiare la storia. Quindi, questo è il grande colpo di scena della stagione.”

A giudicare dalle immagini del promo visionabile in chiosa all’articolo, i prossimi episodi vedranno Seg (Cameron Cuffe) fare i conti con la missione di Zod e addirittura avere a che fare col terrificante Doomsday. I fan hanno sempre saputo che la bestia di origine kryptoniana avrebbe avuto un ruolo nella serie, ma sembra che il risultato finale soddisferà i lettori di Superman.



Sentiamo il commento di Cuffe sull’argomento: “Per il momento non posso dirvi molto a riguardo. Ma ovviamente, quando Geoff [Johns] è intervenuto al Comic-Con e ha rivelato la presenza di tutti questi personaggi fantastici che porteremo sul set, è stato fantastico poter condividere [quelle informazioni] col pubblico. Doomsday è molto importante, la morte di Superman avvenuta nel ’93 si è verificata nel mio anno di nascita, ed è una storia davvero staordinaria. Ha cambiato i fumetti per sempre. Ha cambiati proprio i fumetti, non solo Superman. […] Non voglio dirvi in quale modo si ricolleghi tutto quanto, ma vi anticipo che faremo qualcosa di veramente fantastico con Doomsday.”

Siete speranzosi quanto noi di poter vedere in azione la bestia kryptoniana menzionata nel trailer?



Krypton torna ogni mercoledì sulla rete statunitense Syfy.