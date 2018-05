Il nuovo trailer di Supergirl anticipa la sconvolgente partenza di un personaggio!

The CW ha rilasciato in rete il promo ufficiale di “Not Kansas”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso il 4 giugno e che vedrà le forze del DEO a corto di un supereroe a prova di proiettile. Dopo le recenti rivelazioni, infatti, la Ragazza d’Acciaio ha preso una decisione molto importante...

Nella puntata di ieri notte, Kara (Melissa Benoist) e Mon-El (Chris Wood) hanno viaggiato tra le stelle alla ricerca di una roccia kryptoniana che potrebbe aiutare il Team Supergirl a liberare Sam (Odette Annable) dall’influenza di Reign. Durante la ricerca, tuttavia, i due supereroi si sono imbattuti in un’immensa città kryptoniana che, in qualche modo, è sopravvissuta all’esplosione del noto pianeta.



Dal momento che Kara, al suo interno, ha persino ritrovato sua madre Alura (Erica Durance), il promo visionabile in calce all’articolo rivela che questa scoperta spingerà la Ragazza d’Acciaio ad appendere il mantello al chioso e tornare a “casa”, dalla sua vera famiglia.



La gioia di Kara potrebbe tuttavia non essere condivisa dal resto del cast, che proprio durante la sua assenza dovrà fare i conti con la furia di Reign, di nuovo a piede libero e più furiosa che mai. Che proprio questo sia uno degli importanti cambiamenti anticipati, recentemente, dall’attore David Harewood?

“Non vedo l’ora di scoprire cos’accadrà il prossimo anno. Non entrerò troppo nel dettaglio, ma alla fine di questa stagione… Come posso dirlo? Al termine della stagione, avverranno dei cambiamenti. E non vedo l’ora di scoprire le conseguenze cui porteranno questi cambiamenti.”



Supergirl torna ogni lunedì sulla rete statunitense The CW.