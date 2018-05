Il nuovo trailer di Supergirl ci mostra la più potente Worldkiller di sempre!

Subito dopo la messa in onda dello sconvolgente episodio di Supergirl trasmesso ieri notte, la rete The CW ha rilasciato il promo della puntata che potremo visionare la prossima settimana... Una puntata che, a giudicare dalle immagini, vedrà la Ragazza d’Acciaio alle prese col più potente avversario che abbia mai dovuto affrontare, finora.

Durante la scorsa notte, Supergirl (Melissa Benoist), la cosiddetta Legione dei Super-Eroi e gli altri componenti del team avranno anche portato a casa un’importante vittoria, avendo sconfitto una volta per tutte le Worldkiller Pestilence e Purity - che appunto si sono uccise a vicenda - ma i festeggiamenti potrebbero avere breve durata. Come dimostrato dal trailer visionabile in chiosa all’articolo, la terza ed ultima Worldkiller, Reign, potrebbe aver assorbito tutti i potere delle sue defunte compagne.



Questo significa che Reign (Odette Annable) è ora più potente che mai, e potrebbe essere proprio lei a diventare Blight, ossia la criminale che nel futuro distruggerà centinaia di civiltà aliene, uccidendo nel mezzo la sorella di Saturn Girl (Amy Jackson). Qualora questo ipotetico sviluppo non fosse già abbastanza terrificante, va ricordato che la criminale intende eliminare Ruby (Emma Tremblay), allo scopo di sbarazzarsi di Sam e della propria personalità umana.

La perfida Reign è infatti convinta che la morte della giovane Ruby le permetterebbe di scatenare finalmente il suo vero potere e di avere il pieno controllo del proprio corpo, in quanto l’amore di Sam per la figlia tiene ancora acceso il suo lato umano.



Naturalmente Supergirl non lascerà che la sua spaventosa rivale porti a termine il proprio raccapricciante piano, e di conseguenza, con l’aiuto di Alex (Chyler Leigh), porterà in salvo Ruby e al contrario attenderà la criminale in casa sua. Nel corso della puntata, infine, la Ragazza d’Acciaio potrà contare su un’importante alleata: la madre adottiva di Sam - interpretata dall'attrice Betty Buckley - che a quanto pare possiede delle importanti informazioni su come fermare Reign.

“REIGN PRENDE DI MIRA RUBY - Quando Reign (Odette Annable) comincia a dare la caccia a Ruby (la guest star Emma Tremblay), Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) lavorano assieme per tenerla al sicuro. Supergirl e J’onn (David Harewood) si rivolgono alla madre di Sam (la guest star Betty Buckley) affinché dia loro qualche consiglio su come fermare Reign e apprendono delle notizie scioccanti.”



“Antonio Negret ha diretto l’episodio scritto da Robert Rovner e sceneggiato da Lindsay Gelfand & Allison Weintraub.”

La Ragazza d'Acciaio torna ogni lunedì sulla rete statunitense The CW.