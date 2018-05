Il nuovo trailer di Supergirl ci mostra la Ragazza d'Acciaio in balia delle sue rivali

Avendo introdotto anche la terza ed ultima antagonista della corrente stagione di Supergirl, il serial di casa The CW, la prossima settimana, vedrà la Ragazza d’Acciaio faccia a faccia con le potenti Wordkiller che vorrebbero distruggere Terra-38.

Nonostante i tentativi di Supergirl (Melissa Benoist), Mon-El (Chris Wood) e Imra/Saturn Girl (Amy Jackson) di fermare Pestilence, facendo appello al suo lato umano, la Worldkiller si è infine risvegliata per poi unirsi alle sue compagne, rivelando di non aver ceduto spontaneamente al proprio lato oscuro - una caratteristica che, invero, la differenzia non poco dalle sue due sorelle e ne sottolinea la pericolosità.



Come saprete se avete già visionato l’episodio trasmesso lunedì scorso, la battaglia ingaggiata dopo questa agghiacciante rivelazione è stata tremenda, e la Wordkiller, da sola, ha tenuto testa sia all’Ultima Figlia di Krypton che ai suddetti componenti della Legione dei Super-Eroi. All’arrivo di Purity, poi, le due Worldkiller hanno raggiunto la L-Corp per liberare Reign (Annable Odette), rivelandone l’identità segreta.



A ragion veduta, il trailer del prossimo episodio - visionabile in chiosa all’articolo - ci mostra le tre Wordkiller riunite nel loro covo e pronte a schiacciare una volta per tutte non solo Supergirl, ma anche la Legione dei Super-Eroi, che come abbiamo scoperto qualche settimana fa ha viaggiato nel tempo per cambiare il futuro e distruggere Pestilence prima che possa trasformarsi in Blight, divenendo una grave minaccia per l’intera galassia.



Una scena in particolare, tuttavia, ci mostra la Ragazza d’Acciaio, probabilmente prigioniera, risvegliarsi dinanzi alle tre pericolose villain: che sia davvero giunta la fine per la più grande eroina di National City?

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi dell'episodio "Trinity", ricordandovi che questo verrà trasmesso lunedì prossimo sulla rete statunitense The CW.

“SUPERGIRL AFFRONTA TUTTE E TRE LE WORLDKILLER - Ancora sconvolta dopo aver appreso il segreto di Lena (Katie McGrath), Supergirl (Melissa Benoist) chiede a Guardian (Mehcad Brooks) un favore che potrebbe rovinare per sempre il suo rapporto con Lena. Nel frattempo, ora che le tre Worldkiller si sono riunite, Supergirl e la sua squadra si preparano ad una battaglia epica.”



“Caitlin Parrish & Erica Weiss hanno diretto l’episodio scritto da Jessica Queller e sceneggiato da Caitlin Parrish & Derek Simon.”