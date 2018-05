Il nuovo trailer di The Flash anticipa l'epico scontro finale contro Il Pensatore

È stato un anno alquanto difficile per il velocista scarlatto, ma The Flash dovrà correre per un’altra settimana ancora prima di godersi la meritata pausa estiva e prepararsi per la prossima stagione del serial. A tal proposito, la rete statunitense The CW ha rilasciato il preoccupante trailer del season finale, intitolato “We Are The Flash”.

Qualora abbiate già visionato l’episodio trasmesso la scorsa notte, sicuramente saprete che il perfido criminale Clifford DeVoe aka Il Pensatore (Neil Sandilands) ha infine dato inizio al suo agghiacciante “Protocollo Illuminazione”. Utilizzando la futuristica versione di Gideon per prendere il controllo dei satelliti dei Laboratori S.T.A.R., DeVoe mira a privare il genere umano del libero arbitrio e del proprio intelletto, in modo tale che lui possa diventare il padrone dell’intero pianeta.



Il materiale promozionale dell’episodio promette che il Team Flash potrà contare su un sorprendente alleato che appunto si unirà alla lotta contro Il Pensatore. Giunti a questo punto, è probabile che questo potrebbe essere proprio Marlize DeVoe/The Mechanic (Kim Engelbrecht), che finalmente ha deciso di voltare le spalle al marito e ne ha compreso la follia.



Il titolo dalla puntata, tuttavia, potrebbe suggerire l’arrivo di un altro speedster che possa affiancare Barry Allen (Grant Gustin) nell’imminente battaglia: qualcuno come la Ragazza Misteriosa, che recentemente si è scoperta una speedster proveniente dal futuro. Chi è realmente questa ragazza che sembra conoscere tutti i componenti del team?

The Flash torna martedì prossimo su The CW.