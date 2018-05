Il palinsesto della CW si arricchisce con il reboot di Streghe, Roswell e tre nuovi show!!

Nonostante avesse un catalogo già riccho di show rinnovati, il network americano CW ha deciso di proseguire oltre, ordinando cinque nuove serie TV tra cui il reboot di Streghe, quello di Roswell e tre produzioni originali. Venite a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Del reboot di Streghe se ne era parlamo ampiamente negli ultimi mesi e, dopo l'annuncio di un pilot, arriva finalmente la conferma di una serie completa. Questa nuova versione, descritta come fiera, divertente e femminista, porterà in scena un nuovo trio di sorelle, Mel, Maggie e Macy, impegnate a fare i conti con propri poteri e lottare contro entità malvagie, a seguito della morte della madre.

Sempre per restare in tema di reboot, anche Roswell, celebre serie del 1999, tornerà in vita sul piccolo schermo grazie a Jeanine Maison che che vestirà i panni di Liz Ortecho, ingegnere biomedico e figlia di immigrati privi di documenti che ritorna a malincuore nella città natale di Roswell, nel New Mexico. Qui scoprirà una verità scioccante sulla sua cotta adolescenziale che nel frattempo è divenuto un poliziotto: è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali per tutta la sua vita.

Dopo il grande successo di The Vampire Diaries ed il suo spin-off The Originals, CW ha deciso di ordinarne un secondo, intitolato Legacies. Quest'ultimo racconterà le imprese della nuova generazione di ragazzi con poteri soprannaturali, studenti della Salvatore School for the Young and Gifted.

Greg Berlanti, produttore esecutivo di buona parte dell'Arrrowerse, ricoprirà il medesimo ruolo per All American, serie TV basata sulla vita del giocatore professionista di football Spencer Baysinger. Verranno raccontate le difficoltà nel mondo sportivo e familiare di un ragazzo, interpretato da Daniel Ezra, ma anche le sue vittorie e la sua ascesa al top.

Infine, Corinne Kingsbury scriverà In the Dark, serie a metà tra la commedia e il dramma, che segue una irriverente e imperfetta ragazza non vedente di nome Murphy, l'unica "testimone" dell'uccisione del suo amico spacciatore. Dopo che la polizia respinge la sua storia, decide di mettersi in viaggio con il suo cane, Pretzel, per trovare l'assassino, gestendo al tempo stesso la sua vivace vita amorosa e un lavoro che odia a Breaking Blind, la scuola per cani guida dei suoi genitori iperprotettivi.