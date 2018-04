Il pilot di Krypton contiene un easter egg su L'uomo d'acciaio non ancora scoperto dai fan

Nelle ultime settimane, Krypton ha regalato ai fan un adattamento unico della lore di Superman. La serie che racconta il pianeta natale di Kal-El, poco tempo prima la sua nascita, è stracolma di easter egg, ma a quanto pare, uno di questi non è stato ancora scoperto.

Corey Trench, che è l'assistant editor di Krypton, ha recentemente parlato della connessione spirituale della serie con L'Uomo D'Acciaio, nonostante la prima non sia collegata al DC Extended Universe. Come ha spiegato Trench in un post che potete trovare in calce alla notizia, questa connessione si è manifestata in modo interessante nel episodio pilota della serie - con un easter egg che i fan non hanno ancora notato.

Il pilot di Krypton, andato in onda settimane fa, conteneva un numero elevato di easter egg e ammiccamenti, ma questa idea di un segreto non ancora scoperto spingerà certamente i fan a guardare e riguardare l'episodio in cerca dell'easter egg mancante (Anche se si spera che non andrà a finire come con I Guardiani della Galassia)

In un certo senso, questo omaggio al più recente film d'origini di Superman ha sicuramente un senso, considerando il ruolo che l'eroe ricopre all'interno della serie. "Superman, essendo il più famoso supereroe di tutti i tempi, non è mai assente per quanto riguarda il tono e il feeling e la posta in gioco dello show", ha detto il produttore esecutivo Damien Kindler a ComicBook.com prima che la serie debutasse. "È meno semplice tornare indietro e raccontare storie sul passato conoscendo già il finale piuttosto che vedere il passato e il futuro collidere e Superman e la sua stessa esistenza venire messi in gioco", ha continuato. "È un mondo molto ricco. Sembrerà un po' familiare, ma sarà anche uno sguardo a Krypton come luogo e civiltà attraverso una lente che non avete mai visto".

Come già sanno i fan che seguono Krypton, la serie non si sta allontanando molto dalla mitologia di Superman, ma anzi, ha scioccato gli spettatori con l'introduzione del generale Dru Zod (Colin Salmon). Mentre non si sa esattamente dove andrà a parare la trama di Zod, sembra che il risultato finale porterà dei cambiamenti nello show "E' quel punto di mezza stagione in cui l'intera prima stagione si rivolta di 180 gradi", ha detto lo showrunner Cameron Welsh ai giornalisti durante una visita programmata lo scorso anno.

"Adam arriva a Krypton con un messaggio molto specifico per Seg: 'la nascita di Superman, la sua stessa esistenza, è minacciata e dobbiamo fermare Braniac'. Brainiac sta tornando indietro nel tempo per cambiare la storia, ma sappiamo tutti che Brainiac sta arrivando per prendere Kandor City. E questo è quello che Adam ha sbagliato: Zod stava tornando per cambiare la storia, quindi questa è la svolta della stagione".

Krypton va in onda il mercoledì su Syfy.