Il Pinguino di Gotham annuncia la più improbabile e caotica delle alleanze!

Se pensate che ilfosse abbastanza pericoloso con(Anthony Carrigan) al proprio fianco, probabilmente non siete pronti pronti per quel cheha in serbo per i propri fan.sta per allearsi con un criminale in grado di seminare caos come nessun altro!

Attenzione possibile Spoiler

Desideroso di ripristinare l’ordine e controllare tutta Gotham City, il Pinguino (Robin Lord Taylor) starebbe infatti per allearsi con Jerome Valeska (Cameron Monaghan), la personificazione stessa del caos e del disordine! Ma cosa possiamo aspettarci da questa coppia di criminali?



Intervistato dal portale di informazione Comic Book, Robin Lord Taylor ha spiegato che i due personaggi, pur essendo completamente agli antipodi, formano una coppia perfetta: “Caos e ordine. Queste due cose pericolose, insieme. Ciononostante, loro due comprendono cosa significhi controllare gli altri.”



L’attore ha poi paragonato il rapporto fra Oswald e Jerome alla forza di attrazione fra due magneti, i quali possono attrarsi istantaneamente o spingersi il più lontano possibile: “Perciò penso che quando si incontreranno, saranno come due magneti. I poli saranno allineati o no? Potranno incastrarsi perfettamente oppure diventare nemici fino alla fine del tempi. Vedremo.”



Robin Lord Taylor, infine, ha affermato di essersi molto divertito a lavorare assieme al collega Monaghan, anche perché i loro rispettivi personaggi non avevano mai interagito prima d’ora: “Ho appena terminato l’episodio più sorprendente assieme a Cameron Monaghan. Sono pochissime le scene dello show che abbiano fatto sentire così… Ha catturato l’intera gamma delle [mie] emozioni umane. È davvero incredibile”.



Il prossimo episodio di Gotham sarà trasmesso negli USA durante la notte, mentre Jerome tornerà sul set soltanto nel primi mesi del 2018.