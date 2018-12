Il poster della nona stagione di The Walking Dead mostra il nuovo villain

In vista delle festività natalizie il canale statunitense AMC regala ai fan dello zombie serial The Walking Dead il primo sguardo al nuovo antagonista della seconda metà di stagione. In aggiunta a ciò troverete anche una nuova foto e la sinossi con la quale si aprirà la successiva ondata di episodi dello show.

Consigliamo, come al solito, di non leggere quanto segue da qui in poi perché oggetto di spoiler. I terrificanti Sussurratori vengono introdotti ufficialmente nella campagna promozionale dopo aver fatto la loro prima apparizione durante il passato mid-season finale in cui hanno ucciso inaspettatamente il personaggio interpretato da Tom Payne, Jesus.

Il gruppo dei Sussurratori è capeggiato da Alpha, una donna calva il cui vero nome non è mai stato rivelato nei fumetti. Spietata nei modi, Alpha insiste sul fatto che ogni membro del suo gruppo lasci dietro di sé qualunque segno di civiltà. Nella serie televisiva sarà interpretata da Samantha Morton. Inoltre nella fonte cartacea la figlia di Alpha, Lydia, rappresenterà un problema per la madre e per il futuro dei Sussurratori dal momento in cui la ragazza intreccia una relazione sentimentale con Carl Grimes. Quest’ultimo, tuttavia, è stato ucciso durante l’ottava stagione a seguito di un morso, per cui bisognerà certamente rimodulare la storia come già fatto precedentemente in passato in svariate occasioni.

In calce alla notizia troverete la locandina che vede protagonista Samantha Morton nei panni di Alpha e una immagine pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly.

La seconda metà della stagione nove di The Walking Dead riprenderà il filo della storia sul gruppo dei sopravvissuti dopo il salto temporale dei sei anni dalla scomparsa di Rick Grimes (Andrew Lincoln). Fin dalla presunta morte dell’ex sceriffo i rapporti tra i protagonisti, vecchi e nuovi, sono cambiati e questo è parso subito chiaro già durante le ultime puntate della prima ondata di episodi. Il mondo, frattanto, è letteralmente cambiato e il modo di sopravvivere finora adottato potrebbe non essere più utile per salvare la propria pelle contro il nuovo nemico. Una nuova minaccia incombe sul loro percorso e presto scopriranno che sarà qualcosa che non avranno mai affrontato prima d’ora. Quel che era diventato “normale” nel mondo post apocalittico potrebbe essere meno terrificante del pericolo che si affaccia sulla soglia delle comunità.

Le nuove puntate di The Walking Dead saranno trasmesse sul canale AMC a partire da Domenica 10 febbraio. Al momento il titolo del nono episodio con cui ritornerà lo show non è stato ancora svelato.