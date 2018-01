Il presidente della CW è ottimista per il futuro degli show dell'Arrowverse

In questa rinascita dell'intrattenimento dei supereroi,ha intensificato gli sforzi per quanto riguarda le sue numerose serie televisive - in particolare sul fronte dell' Arrowverse di. Questi sono

Queste quattro serie hanno ampliato con successo questo universo condiviso di personaggi DC sul fronte televisivo, e per quelli entusiasti dei loro rispettivi ritorni dopo la pausa festiva, è anche il momento di farsi un po' di pubblicità per il futuro. Recentemente, il presidente della CW, Mark Pedowitz, è stato al tour stampa invernale della Television Critics Association, dove ha raccontato a Entertainment Weekly delle prospettive di rinnovamento degli show appartenenti all'Arrowverse per un'altra stagione.

Sebbene non abbia ufficialmente confermato i rinnovi, Pedowitz è "ottimista" per il futuro:"Al momento, è un po' troppo presto. Siamo noti per annunciare al TCA invernale gli show che stiamo raccogliendo e rinnovando, ma a questo non eravamo ancora pronti a farlo. Ancora un paio di settimane [e] probabilmente ci arriveremo. Sono abbastanza fiducioso che li vedremo tornare tutti."

Per quanto riguarda il fatto di non annunciare ufficialmente i rinnovi per l'attuale serie di spettacoli della CW, Pedowitz ha detto questo: "Non siamo ancora pronti a farlo. Siamo fuori di un paio di settimane. Sono abbastanza fiducioso che molti [CW] tornino. Non siamo ancora pronti per rilasciare un annuncio formale. È solo il 7 gennaio. Non eravamo pronti per le vacanze e questo [TCA] è arrivato solo pochi giorni dopo. Ci arriveremo. Sono fiducioso che la maggior parte del nostro programma stia tornando."

L'Arrowverse sembra si trovi in una botte di ferro.