Il presidente della rete HBO ha definito "incredibile" la sceneggiatura di Watchmen

Con successi come, si può dire con certezza che laè fautrice della buona televisione. Quindi, quando il presidente della rete,, elogia il lavoro svolto sull'imminente serie tv Watchmen , vale la pena di emozionarsi.

Durante la presentazione della HBO al tour invernale del TCA, Bloys ha parlato di tutti i prossimi spettacoli della rete via cavo. Quando è arrivato il momento di parlare della serie di Watchmen sviluppata da Damon Lindelof, Bloys non ha detto molto, ma si è assicurato di gettare tonnellate di carbone nei motori del treno pubblicitario:"Ho letto la sceneggiatura, è incredibile. Sono elettrizzato, immagino che lo gireremo quest'anno."

Il primo -e forse il più importante- punto da prendere in considerazione della dichiarazione è che i superiori della rete sono più che contenti di Watchmen. Con il co-creatore di Lost, Damon Lindelof, al timone, questa non dovrebbe certo essere una sorpresa (anche se lo sceneggiatore non è molto apprezzato dai fan dopo il finale della serie Lost). La dichiarazione di Bloys ha anche confermato una data di inizio della produzione. Vari rapporti avevano ipotizzato che la produzione di Watchmen potesse iniziare già a Marzo di quest'anno, e le parole di Bloys sembrano confermare questa idea.

Watchmen è una serie di 12 numeri (ormai raccolti da tempo in una singola omnibus) scritta dal leggendario autore di fumetti Alan Moore e illustrata da Dave Gibbons. Nel Settembre dello scorso anno, la HBO ha annunciato che stava andando avanti con un pilot scritto da Lindelof e basato sulla serie a fumetti.