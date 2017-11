Il primo episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. includerà un tremendo jumpscare!

L’imminente quinta stagione dinon narrerà solo la più grande avventura spaziale die del suo team, ma includerà anche alcuni momenti particolarmente spaventosi.

Secondo quanto dichiarato dall’attrice britannica Elizabeth Henstridge - che nello show interpreta la geniale Jemma Simmons - in occasione dello scorso New York Comic-Con, i fan dovranno fare molta attenzione quando vedranno il primo episodio della nuova stagione, poiché questo includerà un terribile jumpscare.



La più importante novità di questa stagione sarà comunque il ritorno delle tematiche spaziali già affrontate, seppur in forma leggera, nella prima stagione del serial. Sul cambiamento imminente, l’attrice ha dichiarato: “La serie è molto diverso, e i personaggi, che vedremo in crisi, reagiranno tutti in maniera differente. […] Lo show si è davvero reinventato e questo sarà il più radicale cambio di stile mai effettuato dalla serie”.



Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in USA il prossimo 1° dicembre sulla rete ABC, mentre in Italia è atteso su FOX a partire dal 20 dicembre. Siete curiosi quanto noi di scoprire l’entità di questi preannunciati cambiamenti?