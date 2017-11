Il primo show tv Apple sarà interpretato da Reese Witherspoon e Jen Aniston!

Il primo Tv show Apple vedrà protagoniste il premio Oscar; inoltre, è in programma una serie antologica ad opera di

Apple ha appena ordinato le sue due prime serie originali; la notizia è stata riportata da Variety. La prima è Amazing Stories, serie antologica di Steven Spielberg, la cui esistenza è stata rivelata il mese scorso via The Wall Street Journal. La seconda è un drama ancora senza titolo che parla di uno show televisivo che va in onda alla mattina e che vedrà protagoniste Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

Lo spunto da cui prenderà idee la serie con le due attrici è il libro del reporter della CNN Brian Stelter, intitolato Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. La serie sarà scritta e prodotta da Jay Carson (House of Cards) e sia la Witherspoon che la Aniston serviranno anche da produttrici esecutive.

Amazing Stories sarà un revival televisivo di uno show antologico di Spielberg degli anni '80; ogni episodio costerà 5 milioni di dollari e Bryan Fuller (Hannibal), ne sarà lo showrunner.

Il piano di Apple è spendere un miliardo di dollari per realizzare contenuti originali nel prossimo anno e competere alla pari con servizi come Netflix e Hulu.

Le date d'uscita di questi due progetti devono ancora essere annunciate.