Il principale antagonista di Krypton si mostra nel trailer del secondo episodio

Subito dopo la messa in onda del primo episodio di, la nuova serie televisiva che esplora il pianeta nativo di, la rete statunitenseha rilasciato il promo della frenetica puntata che potremo visionare la prossima settimana.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer mette in evidenzia alcune delle più grandi minacce della stagione, come ad esempio il supercriminale Brainiac (Blake Ritson), ossia il principale nemico della serie (o quantomeno di questa prima stagione), e gli Zod. Il protagonista Seg-El (Cameron Cuffe) ha il colpito di salvare il destino del suo futuro nipote, Superman, ma per riuscirvi deve prima accettare la distruzione del proprio pianeta natio.

Il cast include anche Shaun Sipos nei panni dell'iconico personaggio DC Comics Adam Strange, il quale, durante una recenta intervista, ha dichiarato: “Il mondo di Krypton è alquanto militarista, è distopico, ma per Adam…. Voglio dire, è proprio Adam a essere diverso. È strano. E quando - nei fumetti - va su Rann, tutti parlano della sua vitalità e di quanto faccia cose diverse [dagli altri]. È un po’ buffo e per questo li affascina”.

Sul conto di Brainiac, invece, l’interprete Blake Ritson ha detto: “Ci sono molte, moltissime iterazioni di Brainiac là fuori, quindi ci sono cose che probabilmente posso dirvi, e altre su cui dovrei tacere. […] Suppongo che innanzitutto dovrei dirvi che questo è un Brainiac che non avete mai visto prima. È molto diverso. Penso che sia comparso in live-action soltanto in Smallville, dove in effetti era un’Intelligenza Artificiale, e in quella versione è apparso come un professore umano del XX secolo. Questo non sarà così. Sarà infinitamente più terrificante”.



Krypton va in onda ogni mercoledì su Syfy.