Il produttore esecutivo di Cloak & Dagger spiega come i due eroi si connetteranno al MCU

Joe Pokaski, in un intervista con TV Line, ha parlato della serie su Cloak & Dagger, e in particolare di come entreranno a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel.

Gli eroi in questione hanno debuttato nell'universo fumettistico nel 1982, in particolare sulle pagine di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, ritagliandosi un posto da aiutanti dell'arrampicamuri.

Anche se il produttore televisivo non ha potuto parlare delle tempistiche a causa di Avengers:Infinity War ha spiegato che Cloak e Dagger saranno personaggi ufficiali del MCU, e sebbene la prima stagione sarà concentrata sull'individualità dei protagonisti, Pokaski ha ammesso: "Abbiamo avuto delle interessanti conversazioni riguardo a possibili interazioni con le altre proprietà Marvel. Il bello di questi due eroi è che possono apparire dovunque vogliano."

"Nella prima stagione sono presenti almeno una dozzina di Easter Egg approvate dalla Marvel stessa, e io sono riuscito ad infilarne ancora qualcuna" ha continuato Pokaski, specificando anche: "Parlando di Easter Egg, in una delle scene è nascosto un fantastico dipinto di Stan Lee". Quindi occhi aperti, la caccia ha inizio!

Joe Pokaski sarà, non solo produttore esecutivo, ma anche lo showrunner della serie, che annovera nel cast i due protagonisti Olivia Holt e Aubrey Joseph, insieme a Andrea Roth, Gloria Reuben, Miles Mussenden, Carl Lundstedt, James Saito e J.D. Evermore.

La serie, prodotta da Marvel Television e ABC Signature Studios, approderà su Freeform per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre in Italia sarà distributa in contemporanea su Amazon Videos.