Il produttore esecutivo di Gotham ha pubblicato nuove foto di Jerome provenienti dal set!

Annunciato a sorpresa dal promo del dodicesimo episodio della quarta stagione di Gotham , il ritorno in scena dello psicopatico assassino più famoso della città,(Cameron Monaghan), è senza dubbio uno degli eventi più attesi dai fan dello show prodotto da FOX.

Come già sappiamo, il nuovo compagno di cella del Pinguino tornerà a piede libero nel corso del prossimo arco narrativo della serie e si alleerà con lo stesso Oswald Cobblepot per seminare scompiglio in tutta Gotham. A distanza di un mese dal rilascio del suddetto promo, uno dei produttori del serial ha pubblicato via Instagram due nuove foto che ritraggono proprio Jerome Valeska.



Visionabili in calce all’articolo, gli scatti condivisi dal produttore esecutivo Danny Cannon confermano che i due super villain, quantomeno inizialmente, intratterranno gli spettatori con una sanguinosa scazzottata. Ma nonostante le ferite riportate durante la lotta, l’immagine ci mostra Jerome ridere come suo solito, sottolineando ancora una volta l’irrefrenabile (e affascinante) follia del personaggio.



Nella seconda foto, invece, sembra che il criminale stia spiegando qualcosa al nuovo alleato, mentre con la mano destra gli mostra una misteriosa chiave: che proprio questo oggetto sia il tassello principale per poter attuare l’ennesima fuga dalla prigione di Arkham? Sfortunatamente dovremo attendere la prossima primavera per conoscere la risposta al quesito.