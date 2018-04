Il produttore esecutivo di Legends of Tomorrow promette "ingorghi sismici" per il finale

Non abituatevi troppo all’attuale status quo di Legends of Tomorrow, poiché il produttore esecutivo Phil Klemmer ha svelato che la serie e il team saranno molto diversi nella neo-annunciata quarta stagione dello show. Cosa succederà nell’imminente season finale della stagione in corso?

Durante una recente intervista coi colleghi del portale d’informazione ComicBook circa il finale di Legends of Tomorrow, Klemmer ha promesso che lo show non seguirà il ‘sentiero sicuro’ soltanto perché la critica e i fan sono sempre più soddisfatti del serial. Al contrario, il produttore esecutivo ha promesso che il finale di stagione proporrà degli stravolgimenti paragonabili quelli della scorsa stagione.



“Stiamo certamente facendo qualcosa che potremmo paragonare agli sconvolgimenti sismici delle precedenti stagioni, il che è davvero una cosa stupida da fare, visto che abbiamo uno show che piace a tutti e che ha trovato una sua nicchia. Ritengo che per noi scrittori sia senza dubbio più interessante ‘sconvolgerlo’, e penso che questo renda le cose più divertenti anche per il nostro cast.”



Se ricordate, la prima stagione vedeva le Leggende impegnate a dare la caccia all’immortale terrorista noto come Vandal Savage, con l’intenzione di ucciderlo prima che questi potesse assassinare la famiglia dell’ex-Signore del Tempo Rip Hunter. Alla fine della stagione, sia Savage che Captain Cold incontrarono la morte, mentre le Leggende vennero avvicinate da un noto membro della Justice Society of America.



La seconda stagione, invece, si è conclusa dopo la dura lotta contro la cosiddetta “Legion of Doom”, che nei passati episodi aveva completamente riscritto la realtà attraverso un mistico manufatto dotato di poteri inimmaginabili. Le Leggende dovettero invero viaggiare nel tempo e collaborare coi propri doppioni pur di sconfiggere la Legione. Interagire con le proprie versioni più giovani (seppur di pochi giorni soltanto), ebbe tuttavia delle conseguenze disastrose sulla timeline, portando alla frattura del tempo e alla creazione di numerosi anacronismi.



Stando alle parole di Klemmer, un fenomeno del genere potrebbe dunque verificarsi anche nel finale della stagione in corso: che le Leggende stiano per provocare un’altra tremenda catastrofe senza precedenti?

La quarta stagione di Legends of Tomorrow si concluderà lunedì prossimo sulla rete statunitense The CW.