Il produttore di Gotham prepara un prequel televisivo su Alfred

Mentre Fox annuncia una quinta ed ultima stagione di Gotham, serial televisivo della DC Comics e prequel alle avventure di Batman, il The Hollywood Reporter conferma lo sviluppo di un'ulteriore serie prequel dell'Universo di Batman.

Il network statunitense Epix ha ordinato già un'intera prima stagione di 10 episodi di una serie prequel incentrata sul personaggio di Alfred Pennyworth, il maggiordomo di casa Wayne. La serie è sviluppata interamente da Bruno Heller, produttore esecutivo e showrunner di Gotham.

Nonostante il coinvolgimento di Heller, la serie su Alfred - titolata Pennyworth - non sarà uno spin-off di Gotham ma un serial a sé stante. Il serial esplorerà le origini di Alfred come soldato SAS britannico, il quale formerà una compagnia segreta e andrà a lavorare con il miliardario Thomas Wayne nella Londra degli anni '60. Sean Pertwee, interprete del personaggio in Gotham, non sarà coinvolto nella serie televisiva.

Heller sarà produttore esecutivo e sceneggiatore del serial che, ripetiamo, sarà ambientato in un universo differente di Gotham. Danny Cannon sarà produttore esecutivo della serie e dirigerà il pilot.

"Da fan genuino di questi personaggi dell'Universo DC, cosi come dei talentuosi Bruno Heller e Danny Cannon, sono eccitatissimo che questa serie televisiva verrà trasmessa da Epix" ha spiegato il presidente di Epix Michael Wright "Non vedo l'ora di lavorare con Bruno e Danny, cosi come con Peter Roth, Susan Rovner, Brett Paul e il team di Warner Horizons a questa incredibile storia di origini".