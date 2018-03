Il produttore di The Walking Dead propone la sua idea per uno spinoff, ed è...gelida!

Il produttore esecutivo di, ha un'ottima idea per rilanciare la serie: un bel spinoff ambientato in inverno, dove il ghiaccio la fa da padrone. Uno zombie ghiacciato può sopravvivere, ma un umano...

Con l'ottava stagione che si sta avviando verso la conclusione, i produttori di The Walking Dead devono pesare al futuro della serie, viste anche l'accoglienza e le recensioni piuttosto tiepide da parte di pubblico e di critica, che ormai accompagnano lo show da troppo tempo. Servirebbero quindi nuove idee, per aggiungere un po' di pepe alla formula diventata ormai noiosa e tediosa, magari qualche buon spinoff potrebbe aiutare...

In questo senso il produttore esecutivo della serie Greg Nicotero ha già qualche idea da proporre: uno spinoff della serie ambientato durante il gelido inverno, con gli zombie ghiacciati! Secondo Nicotero infatti uno dei momenti più apprezzati e meglio riusciti del fumetto da cui è tratta la serie TV è la parte invernale, e sarebbe magnifico riuscire a ricreare la stessa atmosfera anche nello show televisivo. Soprattutto perché uno zombie ghiacciato starebbe perfettamente bene dopo essersi sgelato, mentre i nostri eroi avrebbero qualche difficoltà in più a sopravvivere in un contesto del genere.

Queste dichiarazioni si aggiungono alle precedenti rilasciate da Robert Kirkman, creatore della serie e del fumetto, secondo il quale lo show potrebbe presto approdare anche al di fuori dei confini americani, magari in Europa.