Il promo crossover di The CW ci ricorda che il ritorno dell'Arrowverse è ormai imminente!

Se anche voi state contando i giorni che ci separano ancora dal ritorno dell’ Arrowverse , il nuovo promo rilasciato nelle ultime ore da The CW rallegrerà la vostra giornata. Il network statunitense ha infatti realizzato un interessante trailer con cui deliziare i fan dei suoi show supereroistici!

Intitolato “Suit Up”, il promo visionabile in calce all’articolo ci mostra infatti Oliver Queen (Stephen Amell) nei panni di Green Arrow ordinare agli altri eroi di indossare i propri costumi e prepararsi. Subito i vari protagonisti di Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow corrono dunque nei rispettivi camerini, chi per truccarsi, chi per mettere l’uniforme, e così via, ma mancano ancora due personaggi importanti: Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist), che arriva in ritardo a causa del lavoro, e Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), che invece si gusta beatamente una serie di Big Belly Burger. Fortunatamente i due supereroi hanno il dono della supervelocità e possono cambiarsi all’istante, così da non spazientire ulteriormente un certo arciere di smeraldo.



Come i fan ricorderanno, questo non è il primo promo crossover realizzato da The CW, in quanto la serie di video “Superhero Fight Club” era stata ben recepita dai fan dei quattro show negli anni passati. Inoltre, vedere assieme, in un’unica stanza, un così vasto quantitativo di eroi DC Comics fa sempre un certo effetto. Il video, poi, risulta piuttosto divertente grazie alle gag comiche che vedono per protagonisti i simpatici Cisco Ramon/Vibe (Carlos Valdes) e Ray Palmer/The Atom (Brandon Routh), senza dimenticare lo stesso Barry Allen - che, per quanto sia già da tempo un velocista, continua ad arrivare puntualmente in ritardo.



Supergirl, The Flash e Arrow torneranno rispettivamente sulla rete The CW il 15, 16 e 18 gennaio, mentre Legends of Tomorrow occuperà lo slot di Supergirl a partire da 16 febbraio. La terza settimana di gennaio segnerà anche l’esordio televisivo di Black Lightning, ma sfortunatamente questa serie sarà -almeno per il momento- slegata dall’Arrowverse.