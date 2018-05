Il prossimo episodio di Arrow vedrà l'intero cast del serial al centro del mirino!

The CW ha rilasciato il trailer ufficiale dell’episodio di Arrow che verrà trasmesso la prossima settimana, "The Ties That Bind”. A due episodi della fine della stagione, pare che il criminale Ricardo Diaz, deluso dai recenti sviluppi, prenderà di mira le persone care ai nostri eroi...

L’episodio vedrà Oliver Queen (Stephen Amell) alle prese con la possibilità che Felicity rimanga coinvolta nella guerra contro Diaz... Un risultato che l’uomo non può assolutamente permettersi, poiché qualora lo arrestassero sul serio, il figlioletto William rimarrebbe non solo orfano, ma completamente solo. Considerando, poi, l’oscurità dell’Universo DC, il ragazzo finirebbe di certo per imboccare un sentiero di vendetta da cui nessuno riuscirebbe a distoglierlo.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer spiega che Diaz ha un nuovo piano: uccidere Oliver Queen e assassinare tutti i suoi cari, incluse le famiglie dei suoi ex-collaboratori. Nel filmato, infatti, possiamo ammirare un immenso esercito agli ordini di Diaz bruciare la casa di Oliver e Felicity, per poi prendere di mira anche John Diggle (David Ramsey) e la moglie Lyla, nonché Rene Ramirez e la figlia Zoe.

È mai possibile che proprio questa situazione di estremo pericolo senza precedenti riesca a riunire le parte fratturate del Team Arrow? In attesa di scoprire la risposta al quesito, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale dell’episodio, che ricordiamo verrà trasmesso giovedì prossimo su The CW.

“DIAZ PRENDE DI MIRA I COMPONENTI DEL TEAM ARROW E LE LORO FAMIGLIE - Diaz (la guest star Kirk Acevedo) prende di mira il Team Arrow ed i loro cari. Oliver (Stephen Amell) ha una discussione con Felicity (Emily Bett Rickards) riguardo il pericolo che corre, quando la donna ha la possibilità di fermare Diaz per sempre. Tara Miele ha diretto l’episodio scritto da Ben Sokolowski & Oscar Balderrama.”