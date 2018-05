Il prossimo episodio di Supergirl esplorerà una civiltà aliena a lungo ritenuta scomparsa

Kara Danvers/Supergirl ha vissuto per decenni con l’assoluta convinzione che Krypton, il proprio pianeta natale, fosse andato completamente distrutto poco tempo dopo la sua fortunata fuga. Ma come cambierebbe la sua vita se questo risultato non fosse del tutto vero e almeno una parte della sua famiglia fosse sopravvissuta?

Nella puntata di ieri, la Ragazza d’Acciaio e i suoi alleati hanno invero scoperto che il processo di creazione delle Worldkiller può essere invertito, riaccendendo le speranze della piccola Ruby di poter un giorno rivedere la madre Sam (Odette Annable), l’ospite della criminale Reign. Per poter salvare l’amica, Supergirl avrà tuttavia bisogno di una particolare pietra kryptoniana, spingendo il team a cercare un asteroide che potrebbe contenere il minerale richiesto.



Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio "Dark Side of the Moon" rivela infatti che Supergirl e Mon-El (Chris Wood) partiranno alla volta dello spazio e scopriranno che un’intera città kryptoniana è scampata alla distruzione, permettendo ad una piccola parte della propria civiltà di continuare a sopravvivere. Interpretata da Erica Durance, Alura Zor-El - la madre di Supergirl - è ancora viva ed è probabile che proprio lei sia a capo dell’ultima città kryptoniana.



Il trailer mostra inoltre che Reign, ancora intrappolata nel laboratorio di Lena Luthor (Katie McGrath), riuscirà infine a liberarsi, sottraendosi definitivamente alla custodia del DEO. Supergirl dovrà dunque sbrigarsi a tornare sulla Terra per fermare la rivale, prima che questa riesca a compiere la propria missione!