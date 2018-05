Il prossimo episodio di Supergirl metterà in grave pericolo l'Ultima Figlia di Krypton!

La rete statunitense The CW ha rilasciato un corposo set di foto tratte "Trinity”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso lunedì 7 maggio. A giudicare dalle immagini, la puntata potrebbe includere il più spettacolare combattimento fra alieni finora proposto dal serial!

La battaglia di Supergirl (Melissa Benoist) contro le tre Worldkiller ha ormai raggiunto il punto critico: ora che Pestilence ha compiuto il proprio esordio e ha addirittura “liberato” Reign/Samantha Arias (Odette Annable) dal laboratorio Lena Luthor (Katie McGrath), le tre aliene sono infine riunite e nulla sembra poterle fermare. Dinanzi a questa indicibile minaccia, non solo National City è in grave pericolo, bensì il mondo intero.



A giudicare dalle foto visionabili di seguito, la situazione richiederà non solo la completa attenzione di Supergirl, ma anche di tutti i suoi amici - inclusa la stessa Lena Luthor. Come rivelato dalla sinossi, un’eclissi - probabilmente provocato dalle stesse Worldkiller - priverà la Ragazza d’Acciaio di tutti i suoi poteri, costringendo Mon-El (Chris Wood), Imra/Saturn Girl (Amy Jackson) e Alex (Chyler Leigh) a scendere personalmente in campo per salvarla dal covo delle tre aliene.

“SUPERGIRL AFFRONTA TUTTE E TRE LE WORLDKILLER - Ancora sconvolta dopo aver appreso il segreto di Lena (Katie McGrath), Supergirl (Melissa Benoist) chiede a Guardian (Mehcad Brooks) un favore che potrebbe rovinare per sempre il suo rapporto con Lena. Nel frattempo, ora che le tre Worldkiller si sono riunite, Supergirl e la sua squadra si preparano ad una battaglia epica.”



“Caitlin Parrish & Erica Weiss hanno diretto l’episodio scritto da Jessica Queller e sceneggiato da Caitlin Parrish & Derek Simon.”

