Il prossimo episodio di The Flash includerà un ospite molto "freddo"!

Subito dopo la messa in onda dello sconvolgente episodio trasmesso ieri notte, la rete statunitense The CW ha rilasciato un nuovo promo per "Fury Rogue”, la puntata della prossima settimana di The Flash che riporterà sui nostri schermi una vecchia conoscenza molto apprezzata dai fan. Tutti i dettagli dopo il salto!

L’episodio vedrà invero il Team Flash cercare di portare Brainstorm, uno degli ultimi “metaumani” dell’autobus ancora in vita, fuori dalla portata del criminale Clifford DeVoe/The Thinker. In seguito al tragico finale cui abbiamo assistito ieri notte, il team si trova però a corto di collaboratori, pertanto Barry Allen (Grant Gustin) si vedrà costretto a chiamare i rinforzi e a rivolgersi proprio al fan-favorite Leo Snart/Citizen Cold (Wentworth Miller).



Come i fan dell’Arrowverse ricorderanno, la versione di Terra-1 di Snart/Captain Cold è deceduta al termine della prima stagione di Legends of Tomorrow, mentre il suo doppelganger proveniente da Terra-X è comparso per la prima volta nel crossover Crisis on Earth-X. A differenza di Captain Cald, Citizen Cold è un eroe, e anche dopo la fine del crossover ha preferito rimanere per qualche settimana al fianco delle Leggende.

Nonostante Miller avesse dichiarato di aver “finito” con Cold, i fan ed il cast di The Flash erano convinti che l’attore sarebbe prima o poi tornato. Scopriamo nelle sinossi cos’abbia in serbo per noi il suo più recente personaggio!

“Quando Barry (Grant Gustin) ha bisogno di aiuto per poter trasportare un meta-umano pericoloso, si rivolge ad un nuovo amico affinché gli dia una mano - Leo Snart AKA Citizen Cold (la guest star Wentworth Miller). Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) comincia a sospettare di Harry (Tom Cavanagh).”

"Rachel Talalay ha diretto l’episodio scritto da Jeff Hersh & Joshua V. Gilbert."

E voi, siete contenti di poter rivedere Miller nei panni di Citizen Cold?

The Flash torna ogni martedì su The CW.