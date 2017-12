Il prossimo episodio di The Flash trarrà ispirazione da una vecchia storia del velocista!

Oltre ad avere finalmente un titolo, la premiere di mid-season della quarta stagione di The Flash rivela che lo show sta prendendo ispirazione da una vecchia storyline del velocista scarlatto narrata più di vent’anni fa nell’omonimo fumetto targato. Quale sorte attende Barry Allen?

Attenzione possibile Spoiler

Arrestato con l’accusa di aver assassinato il geniale Clifford DeVoe/The Thinker (Neil Sandilands), Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), durante “The Trial of The Flash”, dovrà dimostrare la propria innocenza nel corso di un regolare processo penale. Naturalmente il nostro eroe non ha ucciso nessuno, ma il criminale, attraverso la sedia costruita dalla moglie, ha scambiato il proprio corpo con quello del giovane meta-umano chiamato Dominic Lanse/Brainstorm, interpretato dalla new-entry Kendrick Sampson, e lasciato il suo cadavere nell'appartamento di Barry e Iris.



Nell’omonimo fumetto, invece, Barry Allen venne processato per l’omicidio di Eobard Thawne, meglio noto come Professor Zoom. Proprio il criminale, che in passato aveva già ucciso Iris West, aveva cercato di assassinare anche Fiona Webb, il nuovo amore del nostro eroe, che pertanto fu costretto ad spezzargli il collo. Convinto dell’omicidio a causa di un inganno orchestrato dal criminale Abra Kadabra, che tra le altre cose fece il lavaggio del cervello all’intera giuria, Barry fuggì nel 30° secolo, compiendo un viaggio che gli permise di riabbracciare la sua Iris e vivere felicemente con lei fino alla morte avvenuta durante “Crisi sulle Terre Infinite”.



Sebbene lo show targato The CW abbia spesso modificato anche radicalmente le storie cui si è ispirato, sarà interessante scoprire quanti elementi del fumetto originale verranno realmente trasposti nel serial. Dopotutto, il crossover “Crisis on Earth-X” ha già portato sui nostri schermi una misteriosa fanciulla che potrebbe essere Dawn Allen o Jenni Ognats, vale a dire una discendente di Barry legata appunto al 30° secolo.



The Flash tornerà il 16 gennaio sulla rete statunitense The CW.