Il prossimo episodio di The Flash vedrà Barry e compagni in una situazione catastrofica

Dopo ben tre settimane di riposo, il velocista scarlatto di Central City ha ricominciato a correre. Pertanto, la rete statunitense The CW ha già rilasciato in rete il promo ufficiale di "Lose Yourself”, vale a dire l’episodio di The Flash che potremo visionare la prossima settimana. Le cose sembrano mettersi piuttosto male per il Team Flash...

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato include alcune scene piuttosto preoccupanti che potrebbero sollevare qualche dubbio circa la sopravvivenza dell’intero cast. Quando Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) e compagni troveranno un modo per penetrare nel covo del criminale noto come Il Pensatore, Ralph Dibny/The Elongated Man (la guest star Hartley Sawyer) prenderà in considerazione un piano piuttosto rischioso pur di sconfiggere DeVoe.



Nel frattempo, Joe (Jesse L. Martin) è preoccupato dal recente comportamento di Harrison “Harry” Wells (Tom Cavanagh) che, come dimostrato nell’episodio andato in onda la scorsa notte, nel tentativo di sfruttare il Cappello Pensante per diventare ancora più intelligente e battere Il Pensatore, ha acquisito alcuni terrificanti elementi della personalità di Eobard Thawne. Le cose potrebbero mettersi davvero male qualora si scoprisse che il vero nemico della stagione corrente non sia lo stesso DeVoe ma una forza malvagia proveniente (di nuovo) dallo stesso Team Flash...



Alcune scene del trailer, intanto, ci mostrano che Marlize DeVoe (Kim Engelbrecht) e suo marito metteranno fuori combattimento l’intero Team Flash, cominciando da Barry, Caitlin Snow/Killer Frost (Danielle Panabaker) e Cisco Ramon/Vibe (Carlos Valdes), per poi coinvolgere addirittura Joe West (Jesse L. Martin) e Iris West-Allen (Candice Patton). Una scena in particolare ci mostra Marlize infilzare la signora Allen con la katana del Samuroid affrontato dal Team Flash nel primo episodio della stagione corrente.

The Flash torna ogni martedì su The CW.