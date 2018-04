Il recente trailer di Gotham ci mostra un nuovo personaggio mascherato: chi sarà?

Il nuovo trailer rilasciato da FOX rivela che il prossimo episodio di Gotham introdurrà un nuovo personaggio la cui identità è ancora avvolta nel mistero. I fan sono tuttavia convinti che potrebbe trattarsi di una certa psicologa...

Come mostrato nel trailer visionabile in calce all’articolo, la puntata introdurrà il personaggio di Ecco, la guarda del corpo del Joker interpretata dalla new-entry Francesca Root-Dodson, ossia la più probabile candidata a diventare la versione di Gotham di Harley Quinn.



Il personaggio potrà non avere il volto truccato, ma indossa quantomeno una maschera bianca non molto differente da quella utilizzata (nei fumetti) dai componenti della cosiddetta Corte dei Gufi. Sebbene non possieda (ancora) alcuni dei tratti che caratterizzano Harley, Ecco è completamente devota a Jeremiah/Joker, arrivando addirittura a dare la sua vita pur di proteggerlo.



Come i fan DC Comics ricorderanno, proprio questa era la principale caratteristica che definiva le prime iterazioni di Harley Quinn, prima che il suo personaggio diventasse estremamente popolare: amava follemente Joker, indipendentemente da quanto lui le facesse del male. I fan hanno dunque ipotizzato che la connessione tra Ecco e Jeremiah potrebbe condurre la coppia su un sentiero molto simile, in futuro.



Di seguito vi proponiamo inoltre la sinossi dell’episodio “That Old Corpse”, ossia la puntata che potremo visionare il prossimo 3 maggio.

"Esplode il caos al GCPD, mentre Gordon partecipa ad una caccia all’uomo atta a scovare il colpevole della recente acquisizione di massa. Nel frattempo, un amico di Bruce diventa paranoico, assumendo comportamenti avventati e distruttivi."

Gotham va in onda ogni giovedì su FOX.