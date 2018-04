Il revival di Pappa e Ciccia vanta voti più alti del finale di stagione d The Walking Dead

Dopo aver fatto registrare i voti più alti mai ricevuti da una sitcom negli ultimi tre anni, il successo di Pappa e Ciccia non accenna a fermarsi. Lo storico show di ABC ha infatti ottenuto consensi maggiori rispetto ad un altro peso massimo, ovvero The Walking Dead, il cui finale di stagione non è bastato per vincere la guerra degli ascolti.

Parlando di numeri, quelli fatti registrare da Pappa e Ciccia sono di molto superiori rispetto a quelli (comunque di tutto rispetto) mossi da The Walking Dead: parliamo rispettivamente di 13.77 milioni di telespettatori, che hanno assegnato allo show un dignitoso 3.5, contro i 9.81 ed il relativo rating di 3.4 della serie TV di AMC.

Una differenza che potrebbe sembrare sottile, ma che in realtà nasconde il grande apprezzamento da parte del pubblico che sta vivendo il revival, tanto da guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione. Quanto proposto da Pappa e Ciccia funzionava già nel lontano 1990, e sembra che lo show abbia molto da dire ancora oggi.

Un trend che tutto sommato conferma l'andamento della serie zombie di AMC, che da tempo fatica a trovare il mordente che caratterizzava le prime stagioni, con un'ottava piena di alti e bassi e le promesse di una nona "diversa", pronta a raccontarsi in maniera più avvincente ai propri telespettatori.