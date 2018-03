Il rinnovo per una sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è sempre più improbabile

Poiché i produttori hanno rivelato di aver scritto un potenziale finale di serie, sono ormai diversi mesi che ci domandiamo se la corrente stagione disarà o meno l’ultima. Per quanto lo staff speri nel rinnovo, pare che questo abbia preparato un soddisfacente finale che possa chiudere le vicende die i suoi.

Una nuova analisi di Deadline indica tuttavia che lo show stia faticando a ottenere l’agognato rinnovo per una sesta stagione. Sebbene i segnali iniziali siano piuttosto promettenti, non vi è ancora alcuna indicazione che possa suggerirne la mancata cancellazione. Il resoconto segnala infatti che sebbene gli ascolti di Agents of S.H.I.E.L.D. siano ormai ai minimi storici, la serie ha ottenuto nei notevoli incrementi attraverso le registrazioni DVR di Live+. Nelle ultime due stagioni, inoltre, la qualità dello show è tornata ai livelli iniziali, e molti fan hanno accolto positivamente l’arco narrativo del Framework nella quarta stagione, per non parlare dei viaggi nel tempo e nello spazio proposti dagli episodio della quinta.



Agents of S.H.I.E.L.D. è attualmente l’unica serie televisiva del Marvel Cinematic Universe ad essere trasmessa su ABC, rete statunitense che in passato ha lanciato Agent Carter, poi cancellata dopo due sole stagioni, e Inhumans, una serie che non si è rivelata il successo sperato. L’esperimento IMAX ha infatti fallito miseramente sia nelle sale che in TV e, stando ai resoconti, è considerato ormai un progetto morto.



Dal momento che ABC ha rivelato di non avere in serbo per il pubblico delle nuove serie ambientate nel Marvel Cinematic Universe, Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe essere -almeno per ora- la sua carta migliore per continuare a navigare nel mondo dei supereroi.